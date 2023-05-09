نفط وغاز
"ستاتسولي" توقع عقدين لمشاركة الإنتاج مع "قطر للطاقة" و"توتال إنرجيز"
التنقيب سيستمر ست سنوات على أن تُحفر أول بئر في العام الثالث أو الرابع
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قالت شركة النفط المملوكة للدولة في سورينام (ستاتسولي)، إنها وقعت عقدين لمشاركة الإنتاج في منطقتين بحريتين مع شركتي "توتال إنرجيز" الفرنسية و"قطر للطاقة" القطرية.
وأوضحت "ستاتسولي" في بيان أنه بموجب اتفاقيتي التشغيل المشترك الموقعتين مع "توتال إنرجيز" و"قطر للطاقة" فيما يتعلق بالمنطقتين البحريتين رقمي 6 و8، فإنها ستمنح "حقوق التنقيب والتطوير والإنتاج" للشركتين القطرية والفرنسية.
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وأضافت أنها ستشارك عبر شركة (بارادايس أويل) التابعة لها بنسبة 40%، بينما ستتحمل "توتال إنرجيز" و"قطر للطاقة" التكاليف في مرحلة التنقيب.
وأشار البيان إلى أن التنقيب سيستمر ست سنوات على أن تُحفر أول بئر في العام الثالث أو الرابع.
وتقع المنطقتان في المنطقة البحرية الضحلة غرب سورينام.
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