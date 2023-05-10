ارتفاع مفاجئ لمخزونات النفط الخام الأميركي الأسبوع الماضي

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، اليوم الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام ارتفعت الأسبوع الماضي في حين تراجعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وارتفعت مخزونات النفط الخام 3 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من مايو/أيار إلى 462.6 مليون برميل، مقارنة مع توقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم بانخفاضها 900 ألف برميل.

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وقالت الإدارة إن مخزونات النفط في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما ارتفعت 397 ألف برميل الأسبوع الماضي.

وذكرت أن استهلاك مصافي التكرير الأميركية للخام زاد 10 آلاف برميل يوميا الأسبوع الماضي. وارتفعت معدلات تشغيل المصافي 0.3 نقطة مئوية في الأسبوع.

من ناحية أخرى، ذكرت الإدارة أن مخزون البنزين هبط 3.2 مليون برميل إلى 219.7 مليون، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع رويترز بانخفاضه 1.2 مليون برميل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، تراجعت 4.2 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 106.2 مليون، مقارنة مع توقعات بانخفاضها 800 الف برميل.

وقالت الإدارة إن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفع الأسبوع الماضي بواقع 1.02 مليون برميل يوميا.