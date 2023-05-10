الإمارات تدرس تشريعا جديدا بشأن محطات شحن السيارات الكهربائية

قال وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي سهيل المزروعي إن الوزارة تدرس تشريعا جديدا بشأن محطات شحن السيارات الكهربائية في الدولة يستهدف توفير الوقت خلال عملية الشحن بكفاءة عالية وسعر مناسب.

وأضاف في تصريحات على هامش فعاليات المؤتمر العالمي للمرافق 2023 أن عدد محطات شحن السيارات الكهربائية في الإمارات تبلغ نحو 500 محطة على مستوى الدولة مع السعي لزيادة عددها لتبلغ 800 محطة خلال السنوات المقبلة.

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أكد وزير الطاقة والبنية التحتية أن الإمارات لديها شبكات نقل و توزيع متميزة من بين الأحدث في العالم و تعمل بكفاءة عالية كونها شبكات جديدة وتُجدد وفقا للحاجة وفقا لـ"وام".

و قال إن الإمارات لديها مشروع "ريادة" يعد الأول في المنطقة لالتقاط الكربون وتخزينه ويسهم في التقاط أكثر من 800 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا ومن ثم حقنه في أحد المكامن مشيرا إلى توسع شركة أدنوك في إنشاء مثل هذه المشاريع المهمة بهدف الوصول إلى التقاط أكثر من 5 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا بحلول 2030.

وذكر أن مشاريع التقاط ثاني أكسيد الكربون من شأنها أن تسهم في تقليل البصمة الكربونية ، والإمارات لديها تجربة رائدة في تنفيذ مثل هذه المشاريع باستخدام أحدث التقنيات المتطورة إضافة إلى مشاريع الطاقة النووية السلمية ومشاريع الطاقة المتجددة والبطاريات التي تعد أحد الحلول المستقبلية في تقليل البصة الكربونية.

وقال المزروعي إن قرار خفض الإنتاج الطوعي للنفط جاء بهدف المحافظة على توازن العرض مع الطلب والذي من شأنه أن يعزز الاستثمارات المستقبلية في هذا القطاع مشيرا إلى أن عدم مواكبة الطلب للمعروض يترتب عليه انخفاض الأسعار وبالتالي قلة الاستثمارات ومن ثم يحدث ارتفاع كبير في أسعار النفط.