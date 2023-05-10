تراجع أسعار النفط بعد زيادة مفاجئة في مخزونات الخام والبنزين الأميركية

تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء بعد أن أظهرت بيانات القطاع زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأميركية فيما يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأميركية لشهر أبريل/نيسان والتي قد تعطي مؤشرا لقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) المقبل بشأن أسعار الفائدة.

وانخفض خام برنت 58 سنتا إلى 76.86 دولار للبرميل في الساعة 04:15 بتوقيت غرينتش كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 56 سنتا إلى 73.15 دولار ليقلص مكاسب الجلسة السابقة.

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وفي إشارة محتملة على ضعف الطلب، ارتفعت مخزونات الخام الأميركية بنحو 3.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 5 مايو/أيار فيما ارتفعت مخزونات البنزين بمقدار 399 ألف برميل حسبما أفاد معهد البترول الأميركي أمس الثلاثاء وفقا لمصادر في السوق، نقلاً عن وكالة "رويترز".

ومن المقرر صدور بيانات الحكومة الأميركية عن مخزونات النفط اليوم الأربعاء.

وفي الوقت نفسه، تترقب السوق أرقام مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر أبريل/نيسان والمقرر صدورها اليوم الأربعاء.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي في نيويورك جون وليامز، إن التضخم لا يزال مرتفعا للغاية وإن البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة مرة أخرى إذا لزم الأمر.

وكانت الأسواق تراقب أيضا تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن وكبار المشرعين الجمهوريين بشأن رفع سقف الدين الأميركي البالغ 31.4 تريليون دولار خوفا من تعثر غير مسبوق في السداد إذا لم يتصرف الكونغرس في غضون ثلاثة أسابيع.