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أرامكو السعودية
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نفط وغاز

"أرامكو" ستورد كامل كميات الخام لمصاف آسيوية في يونيو

السعودية تخفض سعر البيع الرسمي للمشترين الآسيويين

سنغافورة – رويترز
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قالت مصادر مطلعة اليوم الأربعاء، إن أرامكو السعودية أخطرت خمسة عملاء على الأقل في شمال آسيا بأنها ستورد كامل كميات الخام المتعاقد عليها في يونيو/حزيران.

وخفضت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، سعر البيع الرسمي للمشترين الآسيويين لشهر يونيو/حزيران في ظل انخفاض هوامش التكرير.

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