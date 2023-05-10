"أرامكو" ستورد كامل كميات الخام لمصاف آسيوية في يونيو

قالت مصادر مطلعة اليوم الأربعاء، إن أرامكو السعودية أخطرت خمسة عملاء على الأقل في شمال آسيا بأنها ستورد كامل كميات الخام المتعاقد عليها في يونيو/حزيران.

وخفضت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، سعر البيع الرسمي للمشترين الآسيويين لشهر يونيو/حزيران في ظل انخفاض هوامش التكرير.

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