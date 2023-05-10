نفط وغاز
"أرامكو" ستورد كامل كميات الخام لمصاف آسيوية في يونيو
السعودية تخفض سعر البيع الرسمي للمشترين الآسيويين
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قالت مصادر مطلعة اليوم الأربعاء، إن أرامكو السعودية أخطرت خمسة عملاء على الأقل في شمال آسيا بأنها ستورد كامل كميات الخام المتعاقد عليها في يونيو/حزيران.
وخفضت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، سعر البيع الرسمي للمشترين الآسيويين لشهر يونيو/حزيران في ظل انخفاض هوامش التكرير.
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