"مايكروسوفت" توقع اتفاقية جديدة للاستجابة لأزمة تغير المناخ

وقعت شركة "مايكروسوفت"، اليوم الأربعاء، اتفاقية شراء الكهرباء من شركة الطاقة النووية الناشئة "هيليون إنيرجي" في عام 2028.

وتعتبر الصفقة دليلا لتحول شركة التكنولوجيا لتوليد الطاقة "بالاندماج"، وهي الطريقة التي تصنع بها الشمس الطاقة وتبشر بالقدرة على توليد طاقة نظيفة غير محدودة تقريبًا، إذا كان من الممكن تسخيرها وتسويقها.

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لعقود من الزمان، تمت الإشادة بعملية توليد الطاقة "بالاندماج" باعتبارها الحل الرئيسي للتوصل إلى الطاقة النظيفة.

نظرًا لضرورة الاستجابة لتغير المناخ والتي أصبحت هدفًا ملحًا بشكل متزايد للشركات والبلدان في جميع أنحاء العالم، فقد ضخ المستثمرون 5 مليارات دولار في شركات توليد الطاقة النظيفة "بالاندماج" والتي تتطلع لتحويل الطاقة إلى "إلكترونات تتدفق عبر الأسلاك".

وتعتبر اتفاقية "مايكروسوفت" لشراء الكهرباء من "هيليون إنيرجي" الأولى التي توقع فيها شركة متخصصة بتوليد الطاقة "بالاندماج" صفقة لبيع الكهرباء، وفقًا للرئيس التنفيذي لاتحاد صناعة توليد الطاقة "بالاندماج" أندرو هولاند.

تأسست "هيليون إنيرجي" في عام 2013 ولديها حاليًا حوالي 150 موظفًا. ويعتبر سام ألتمن، مؤسس "OpenAI" والتي طورت منصة "ChatGBT"، أحد أوائل المستثمرين وأهمهم في شركة الطاقة الناشئة.

وفي هذا السياق، قال ألتمان لشبكة "CNBC الأميركية": "رؤيتي للمستقبل ولماذا أحب هاتان الشركتان هي أنه إذا تمكنا من خفض تكلفة الطاقة، فإن نوعية الحياة ستتحسن لنا جميعًا بشكل لا يصدق". وأضاف "إذا تمكنا من جعل أنظمة الذكاء الاصطناعي أكثر قوة بتكلفة أقل أي نفس ما الذي نحاول القيام به في قطاع الطاقة مع "هيليون إنيرجي" فأنا أرى هذين المشروعين على أنهما متوافقان للغاية من الناحية الروحية."

وأكد ألتمان أن إمكانات شركات توليد الطاقة "بالاندماج" هي "ضخمة بشكل لا يصدق".

في عام 2021، قال ألتمان إنه استثمر 375 مليون دولار في "هيليون" من إجمالي 577 مليون دولار جمعتها الشركة الناشئة.