ارتفاع أسعار النفط بفضل بيانات طلب قوي على الوقود

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الخميس، بعد أن طغى تأثير الطلب القوي على الوقود في الولايات المتحدة على المخاوف من احتمال تخلف البلد الأكثر إنتاجا واستهلاكا للنفط في العالم عن سداد ديونه.

وبحلول الساعة 04:40 بتوقيت غرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 63 سنتا، أو 0.82%، إلى 77.04 دولار للبرميل . وزادت العقود الآجلة للخام الأميركي 57 سنتا إلى 73.13 دولار.

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وأظهرت أحدث البيانات الأميركية ارتفاع أسعار المستهلكين في أبريل/نيسان، مما يزيد من احتمالية حفاظ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) على أسعار الفائدة مرتفعة مما قد يؤدي إلى خفض الطلب على النفط. وضغط ارتفاع أسعار الفائدة العالمية على أسعار النفط في الشهور الماضية، مع قلق التجار من حدوث ركود، نقلاً عن وكالة "رويترز".

ومع ذلك، ظهرت مؤشرات على قوة الطلب على الوقود في الولايات المتحدة.

وتراجعت مخزونات البنزين الأميركية بمقدار 3.2 مليون برميل الأسبوع الماضي، أي أكثر بكثير من 1.2 مليون برميل توقعها المحللون. كما أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس الأربعاء تراجع مخزونات نواتج التقطير.

وارتفع الطلب على وقود الطائرات في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى منذ ديسمبر/كانون الأول 2019.

في غضون ذلك، بدأت محادثات مفصلة بخصوص رفع سقف دين الحكومة الأميركية البالغ 31.4 تريليون دولار مع تمسك الجمهوريين بإصرارهم على خفض الإنفاق.

وأثارت المواجهة مخاوف المستثمرين، إذ يزداد القلق في وول ستريت إزاء مخاطر تخلف غير مسبوق عن سداد الديون.