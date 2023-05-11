ارتفاع الأرباح الفصلية لـ"أدنوك للحفر"25 % إلى 219 مليون دولار

سجل "أدنوك للحفر" صافي الأرباح بقيمة 804.28 مليون درهم إماراتي (219 مليون دولار أميركي) خلال الربع الأول، بزيادة نسبتها 25% على أساس سنوي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الربع الأول من هذا العام لتصل إلى 2.63 مليار درهم إماراتي تعادل 716 مليون دولار، بزيادة نسبتها 19% على أساس سنوي.

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وذكرت "أدنوك للحفر" في بيان أن النمو في الإيرادات الذي حققته جميع قطاعات أعمالها جاء مدفوعاً بقطاعي الحفارات البحرية ذاتية الرفع وخدمات حقول النفط اللذين حققا على التوالي ارتفاعاً بنسبة 28% و43%.

قال عبدالرحمن عبدالله الصيعري الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للحفر في بيان :"تحقيق "أدنوك للحفر" لنتائج مالية قوية خلال الربع الأول من هذا العام تعكس بوضوح التزام الشركة بتنفيذ إستراتيجيتها الهادفة إلى زيادة الأرباح اعتماداً على برنامج الشركة لتسريع توسعة أسطولها وتطوير نطاق ما تقدمه من خدمات بهدف تعزيز القيمة للعملاء وللمساهمين".

وحققت خدمات الحفر البرية مدفوعة بدخول ثماني حفارات جديدة الخدمة ضمن أسطول الشركة التشغيلي خلال النصف الثاني من عام 2022، نمواً قوياً خلال الربع الأول من هذا العام مقارنة بالعام الماضي ووصلت إيراداتها إلى 1.30 مليار درهم إماراتي (355 مليون دولار أميركي)، بزيادة نسبتها 11% على أساس سنوي.

كما سجلت إيرادات هذا القطاع انخفاضاً تدريجياً سببه استفادة الربع الأخير من عام 2022 بصورة أكبر من تراجع أثر سداد مطالبات ارتفاع التكلفة، مقارنة بالربع الأول من عام 2023، ولا سيما في أسعار الديزل، التي عرفت انخفاضاً على أساس ربع سنوي.

وبلغت إيرادات قطاع خدمات الحفر البحرية خلال الربع الأول إجمالي 675.74 مليون درهم إماراتي (184 مليون دولار أميركي)، بزيادة نسبتها 28% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بسبب دخول خمس حفارات بحرية جديدة ذاتية الرفع الخدمة ضمن أسطول الشركة التشغيلي خلال النصف الثاني من عام 2022.

ارتفعت إيرادات قطاع خدمات حقول النفط لتصل إلى 462.74 مليون درهم إماراتي (126 مليون دولار أميركي)، بزيادة 43% على أساس سنوي بسبب ما عرفته محفظة أعمال الشركة في هذا القطاع من زيادة في النشاط.