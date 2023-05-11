الطاقة المتجددة
السعودية وهولندا تتفقان على التعاون في الطاقة الخضراء
وزير الطاقة السعودي: هولندا قد تكون الوجهة الرئيسية لنقل الهيدروجين من السعودية إلى أوروبا
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وقعت السعودية وهولندا، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم للتعاون في تطوير الطاقة الخضراء والهيدروجين.
وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال القمة العالمية للهيدروجين في روتردام إن هولندا قد تكون الوجهة الرئيسية لنقل الهيدروجين المستخرج من مصادر الطاقة المتجددة من السعودية إلى أوروبا.
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