اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان مناسبة
وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان
الطاقة المتجددة

السعودية وهولندا تتفقان على التعاون في الطاقة الخضراء

وزير الطاقة السعودي: هولندا قد تكون الوجهة الرئيسية لنقل الهيدروجين من السعودية إلى أوروبا

روتردام - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

وقعت السعودية وهولندا، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم للتعاون في تطوير الطاقة الخضراء والهيدروجين.

وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال القمة العالمية للهيدروجين في روتردام إن هولندا قد تكون الوجهة الرئيسية لنقل الهيدروجين المستخرج من مصادر الطاقة المتجددة من السعودية إلى أوروبا.

مادة اعلانية
تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مقابلة خاصة مع رئيس حزب العدالة والتنمية في ولاية إسطنبول "عثمان نوري كباك تبا" مقابلة خاصة مع رئيس حزب العدالة والتنمية في ولاية إسطنبول "عثمان نوري كباك تبا"
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط