السعودية وهولندا تتفقان على التعاون في الطاقة الخضراء

وقعت السعودية وهولندا، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم للتعاون في تطوير الطاقة الخضراء والهيدروجين.

وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال القمة العالمية للهيدروجين في روتردام إن هولندا قد تكون الوجهة الرئيسية لنقل الهيدروجين المستخرج من مصادر الطاقة المتجددة من السعودية إلى أوروبا.

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