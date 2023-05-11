العراق يطلب رسميا من تركيا استئناف عمل خط أنابيب تصدير نفط الشمال

أرسل العراق طلباً رسمياً لتركيا لاستئناف ضخ صادرات النفط عبر خط أنابيب يمتد من إقليم كردستان العراق في شمال البلاد إلى ميناء جيهان التركي وذلك بعد إغلاق استمر لما يقرب من سبعة أسابيع، بحسب ثلاثة مصادر تحدثوا إلى "رويترز" اليوم الخميس.

وقال أحد المصادر الثلاثة ومصدر مستقل بقطاع النفط إن الطلب الذي أُرسل إلى شركة الطاقة الحكومية التركية "بوتاش" جاء بعدما وقع التجار الذين يشترون الخام من إقليم كردستان عقودا مع شركة تسويق النفط (سومو) التابعة للحكومة العراقية يومي الثلاثاء والأربعاء بعد مناقشات على مدار أسابيع.

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ولم ترد بعد وزارة النفط العراقية ولا وزارة الطاقة التركية على طلبات "رويترز" للتعليق.

وفى وقت سابق من اليوم ألغت شركة النفط النرويجية "دي.إن.أو"، توقعاتها الخاصة بالإنتاج في إقليم كردستان العراق بعد وقف للصادرات منذ مارس/ آذار أجبر الشركة على وقف الإنتاج.

كما ألغت جينيل إنرجي، أيضا اليوم الخميس، توقعاتها لإنتاج النفط في 2023، لأنها لم تعد صالحة للإعلان في ظل إغلاق خط أنابيب بين العراق وتركيا في مارس/آذار.

وقالت الشركة التي تركز أنشطتها على إقليم كردستان العراق إنها ستصدر توقعات جديدة بمجرد إعادة فتح خط الأنابيب وتأكيد خطط الاستثمار، كما خفضت توقعاتها للنفقات الرأسمالية في 2023 .

وأوقفت تركيا ضخ 450 ألف برميل يوميا من الخام العراقي عبر خط الأنابيب العراقي التركي من منطقة فيشخابور الحدودية إلى ميناء جيهان التركي في 25 مارس /آذار بعدما أصدرت غرفة التجارة الدولية، ومقرها باريس، حكما في قضية تحكيم لصالح العراق.