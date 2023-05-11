اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
نفط الكويت مناسبة
نفط الكويت
اقتصاد الكويت

الكويت تخفض السعر الرسمي لبيع النفط للمشترين الآسيويين

بمقدار 70 سنتا عن الشهر السابق إلى 1.70 دولار للبرميل

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

خفضت الكويت سعر البيع الرسمي لخام التصدير الكويتي إلى آسيا في يونيو/ حزيران بمقدار 70 سنتا عن الشهر السابق إلى 1.70 دولار للبرميل فوق متوسط عمان/دبي.

وحددت الكويت سعر البيع الرسمي في يونيو/ حزيران للخام الكويتي الخفيف جدا عند 1.80 دولار للبرميل فوق عمان/دبي، وهو ما يقل 70 سنتا أيضا عن الشهر السابق وفقا لوثيقة تسعير اطلعت عليها "رويترز" أمس الأربعاء.

مادة اعلانية

وارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الخميس، بعد أن طغى تأثير الطلب القوي على الوقود في الولايات المتحدة على المخاوف من احتمال تخلف البلد الأكثر إنتاجا واستهلاكا للنفط في العالم عن سداد ديونه.

أوكرانيا والوضع المصرفي يتصدران جدول أعمال وزراء مالية مجموعة السبع اقتصاد اقتصاد أوكرانيا والوضع المصرفي يتصدران جدول أعمال وزراء مالية مجموعة السبع

وبحلول الساعة 04:40 بتوقيت غرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 63 سنتا، أو 0.82%، إلى 77.04 دولار للبرميل . وزادت العقود الآجلة للخام الأميركي 57 سنتا إلى 73.13 دولار.

وأظهرت أحدث البيانات الأميركية ارتفاع أسعار المستهلكين في أبريل/نيسان، مما يزيد من احتمالية حفاظ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) على أسعار الفائدة مرتفعة مما قد يؤدي إلى خفض الطلب على النفط. وضغط ارتفاع أسعار الفائدة العالمية على أسعار النفط في الشهور الماضية، مع قلق التجار من حدوث ركود.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مقابلة خاصة مع رئيس حزب العدالة والتنمية في ولاية إسطنبول "عثمان نوري كباك تبا" مقابلة خاصة مع رئيس حزب العدالة والتنمية في ولاية إسطنبول "عثمان نوري كباك تبا"
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط