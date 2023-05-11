الكويت تخفض السعر الرسمي لبيع النفط للمشترين الآسيويين

خفضت الكويت سعر البيع الرسمي لخام التصدير الكويتي إلى آسيا في يونيو/ حزيران بمقدار 70 سنتا عن الشهر السابق إلى 1.70 دولار للبرميل فوق متوسط عمان/دبي.

وحددت الكويت سعر البيع الرسمي في يونيو/ حزيران للخام الكويتي الخفيف جدا عند 1.80 دولار للبرميل فوق عمان/دبي، وهو ما يقل 70 سنتا أيضا عن الشهر السابق وفقا لوثيقة تسعير اطلعت عليها "رويترز" أمس الأربعاء.

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وارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الخميس، بعد أن طغى تأثير الطلب القوي على الوقود في الولايات المتحدة على المخاوف من احتمال تخلف البلد الأكثر إنتاجا واستهلاكا للنفط في العالم عن سداد ديونه.

وبحلول الساعة 04:40 بتوقيت غرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 63 سنتا، أو 0.82%، إلى 77.04 دولار للبرميل . وزادت العقود الآجلة للخام الأميركي 57 سنتا إلى 73.13 دولار.

وأظهرت أحدث البيانات الأميركية ارتفاع أسعار المستهلكين في أبريل/نيسان، مما يزيد من احتمالية حفاظ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) على أسعار الفائدة مرتفعة مما قد يؤدي إلى خفض الطلب على النفط. وضغط ارتفاع أسعار الفائدة العالمية على أسعار النفط في الشهور الماضية، مع قلق التجار من حدوث ركود.