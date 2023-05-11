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مفاوضات نفط إقليم كردستان
منشآت نفطية في كردستان العراق
نفط وغاز

"جينيل إنرجي" تلغي توقعاتها لإنتاج النفط هذا العام

بسبب إغلاق خط أنابيب بين العراق وتركيا

دبي - العربية.نت
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ألغت جينيل إنرجي، اليوم الخميس، توقعاتها لإنتاج النفط في 2023، لأنها لم تعد صالحة للإعلان في ظل إغلاق خط أنابيب بين العراق وتركيا في مارس/آذار.

وقالت الشركة التي تركز أنشطتها على إقليم كردستان العراق إنها ستصدر توقعات جديدة بمجرد إعادة فتح خط الأنابيب وتأكيد خطط الاستثمار، كما خفضت توقعاتها للنفقات الرأسمالية في 2023 وفقا لـ"رويترز".

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وفي وقت سابق اليوم الخميس تراجعت "دي.إن.أو" النرويجية عن توقعاتها لإنتاج النفط من"كردستان العراق"، وقالت "إلى أن يتم استئناف التصدير وانتظام المدفوعات لمبيعات النفط السابقة والجارية، لا تستطيع "دي.إن.أو" تقديم أي توقعات لإنتاج كردستان للعام بأكمله".

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