أذربيجان تنتج 10.2 مليون طن من النفط في 4 أشهر

قال وزير الطاقة في أذربيجان، برويز شاهبازوف، على تويتر، اليوم الجمعة، إن البلاد أنتجت 10.2 مليون طن من النفط في الفترة ما بين يناير/كانون الثاني وأبريل/نيسان صدرت منها 8.5 مليون طن.

وأضاف أن إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي خلال الفترة ذاتها بلغ 16.2 مليار متر مكعب صدرت منها 3.9 مليار متر مكعب إلى أوروبا.

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