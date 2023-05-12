نفط وغاز
أذربيجان تنتج 10.2 مليون طن من النفط في 4 أشهر
بلغ إنتاجها من الغاز 16.2 مليار متر مكعب
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قال وزير الطاقة في أذربيجان، برويز شاهبازوف، على تويتر، اليوم الجمعة، إن البلاد أنتجت 10.2 مليون طن من النفط في الفترة ما بين يناير/كانون الثاني وأبريل/نيسان صدرت منها 8.5 مليون طن.
وأضاف أن إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي خلال الفترة ذاتها بلغ 16.2 مليار متر مكعب صدرت منها 3.9 مليار متر مكعب إلى أوروبا.
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