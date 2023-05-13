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حقل غرب القرنة 1 النفطي جنوب العراق
حقل غرب القرنة 1 النفطي جنوب العراق
اقتصاد العراق

العراق: لم نطلب أي خفض آخر بإنتاج النفط قبل اجتماع "أوبك+"

اجتماع "أوبك+" مقرر في 4 يونيو المقبل

دبي - العربية.نت
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قال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، إن بلاده ملتزمة بإجراءات خفض الإنتاج الطوعية التي بدأت في مايو/ أيار وستستمر حتى نهاية 2023.

وأضاف الوزير أنه لم يُطلب من العراق إجراء أي خفض طوعي آخر قبل اجتماع "أوبك+" المقرر في الرابع من يونيو / حزيران، وفق "رويترز".

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واتفقت مجموعة "أوبك+" التي تضم حلفاء آخرين مع "أوبك" على خفض الإنتاج في أواخر عام 2022 لدعم السوق وسط تدهور التوقعات الاقتصادية، مما أثر على الأسعار.

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ومن المقرر أن ينخفض الإنتاج بشكل أكبر في مايو/ أيار الحالي مع بدء تنفيذ جولة جديدة من التخفيضات الطوعية التي تم الكشف عنها في الثاني من أبريل/ نيسان.

واتفقت أوبك على خفض الإنتاج بنحو 1.27 مليون برميل يوميا في إطار خفض يبلغ إجماليه مليوني برميل يوميا تعهد به تحالف أوبك+ العام الماضي.

ومع الانخفاض غير الطوعي للإنتاج في العراق ونيجيريا في أبريل/ نيسان زاد الامتثال إلى 194% من التخفيضات المتعهد بها، وفقا للمسح، مقابل 173%في مارس/ آذار.

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