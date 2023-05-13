العراق: لم نطلب أي خفض آخر بإنتاج النفط قبل اجتماع "أوبك+"

قال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، إن بلاده ملتزمة بإجراءات خفض الإنتاج الطوعية التي بدأت في مايو/ أيار وستستمر حتى نهاية 2023.

وأضاف الوزير أنه لم يُطلب من العراق إجراء أي خفض طوعي آخر قبل اجتماع "أوبك+" المقرر في الرابع من يونيو / حزيران، وفق "رويترز".

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واتفقت مجموعة "أوبك+" التي تضم حلفاء آخرين مع "أوبك" على خفض الإنتاج في أواخر عام 2022 لدعم السوق وسط تدهور التوقعات الاقتصادية، مما أثر على الأسعار.

ومن المقرر أن ينخفض الإنتاج بشكل أكبر في مايو/ أيار الحالي مع بدء تنفيذ جولة جديدة من التخفيضات الطوعية التي تم الكشف عنها في الثاني من أبريل/ نيسان.

واتفقت أوبك على خفض الإنتاج بنحو 1.27 مليون برميل يوميا في إطار خفض يبلغ إجماليه مليوني برميل يوميا تعهد به تحالف أوبك+ العام الماضي.

ومع الانخفاض غير الطوعي للإنتاج في العراق ونيجيريا في أبريل/ نيسان زاد الامتثال إلى 194% من التخفيضات المتعهد بها، وفقا للمسح، مقابل 173%في مارس/ آذار.