نفط وغاز
خامس أكبر مشتر للنفط الخام في العالم لم يستورد نفطا من إيران في أبريل
استوردت نحو 10.6 مليون طن من النفط الخام
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أظهرت بيانات مبدئية من هيئة الجمارك الكورية الجنوبية اليوم الأحد، أن سول لم تستورد النفط الخام من إيران في أبريل/نيسان ولا قبل عام.
وأشارت البيانات أيضا إلى أن كوريا الجنوبية، خامس أكبر مشتر للنفط الخام في العالم، استوردت في المجمل 10.6 مليون طن من النفط الخام الشهر الماضي مقابل 11.5 مليون قبل عام.
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وستنشر شركة النفط الوطنية الكورية في وقت لاحق من هذا الشهر البيانات النهائية لواردات كوريا الجنوبية من النفط الخام في أبريل/نيسان.
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