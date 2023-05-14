"البترول" الكويتية توقع مذكرة تفاهم مع "شل" لتبادل الخبرات في صناعة النفط

وقّعت مؤسسة البترول الكويتية وشركة شل العالمية مذكرة تفاهم بشأن تبادل الخبرات والمعرفة والممارسات المثلى في المجالات المختلفة التي تشمل تحول الطاقة وتدشين المزيد من فرص التعاون بين الطرفين بما يخدم صناعة النفط والغاز.

وقالت المؤسسة في بيان، اليوم الأحد، إن هذه الخطوة تأتي ضمن المساعي الحثيثة التي تنتهجها مؤسسة البترول وشركاتها التابعة للاستفادة من خبرات الشركات العالمية المتميزة في صناعات النفط والغاز، مشيرة إلى أن الاتفاقية لا تشمل أي التزامات مالية.

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ومؤسسة البترول الكويتية وتُنطق اختصارًا "KPC" هي شركة كويتية تابعة للدولة، مقرها الرئيسي في مدينة الكويت. تأسست في 27 يناير 1980 كشركة أم تضم جميع الشركات النفطية الكويتية مثل (البترول الوطنية الكويتية، نفط الكويت). وتقوم الشركة بإنتاج النفط ونقله وتكريره من خلال الشركات التابعة لها.