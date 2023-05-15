اقتصاد السعودية
ارتفاع صادرات السعودية من النفط الخام في أبريل 470 ألف برميل يوميا
صادرات السعودية من النفط الخام تنخفض في مايو
وضع القراءة
100% حجم الخط
تراجعت صادرات السعودية من النفط الخام في مايو/أيار، وفقا لبيانات من شركتين متخصصتين في رصد الشحنات، في ظل تأثير خفض طوعي للإنتاج، تعهدت به المملكة ومنتجون آخرون في أوبك+ بعد قفزة في أبريل/ نيسان.
وأظهرت بيانات شركة بترو لوجستكس لتتبع الناقلات أن أكبر منتج في "أوبك" رفع صادرات الخام في أبريل/ نيسان بواقع 470 ألف برميل يوميا، وفق "رويترز".
مادة اعلانية
وذكرت شركة كبلر، التي توفر أيضا بيانات تدفق النفط، أن صادرات الخام السعودي في أبريل/ نيسان بلغت 7.58 مليون برميل يوميا بزيادة 390 ألف برميل يوميا عن مارس/ آذار.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
التمويل السكني "الجديد" للأفراد في السعودية يسجل أدنى مستوى فصلي منذ 2020انفوجرافيك
-
خبير للعربية: صفقة "المصرية للاتصالات" لم تلبِ طموحات السوقلم تتضح بعد الشروط المتعلقة بصفقة بيع حصة "المصرية للاتصالات" قصص اقتصادية
-
"المفوضية الأوروبية" تصدر توقعات اقتصادية أكثر تفاؤلا لعام 2023عززت المفوضية الأوروبية، الاثنين، توقعاتها للنمو الاقتصادي للعام 2023 في منطقة اليورو، بينما زادت توقعاتها للتضخم في منطقة العملة الموحدة.وتعد توقعات ... جرس الإغلاق
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية