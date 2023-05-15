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نفط السعودية
نفط السعودية (صورة تعبيرية)
اقتصاد السعودية

ارتفاع صادرات السعودية من النفط الخام في أبريل 470 ألف برميل يوميا

صادرات السعودية من النفط الخام تنخفض في مايو

دبي - العربية.نت
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تراجعت صادرات السعودية من النفط الخام في مايو/أيار، وفقا لبيانات من شركتين متخصصتين في رصد الشحنات، في ظل تأثير خفض طوعي للإنتاج، تعهدت به المملكة ومنتجون آخرون في أوبك+ بعد قفزة في أبريل/ نيسان.

وأظهرت بيانات شركة بترو لوجستكس لتتبع الناقلات أن أكبر منتج في "أوبك" رفع صادرات الخام في أبريل/ نيسان بواقع 470 ألف برميل يوميا، وفق "رويترز".

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وذكرت شركة كبلر، التي توفر أيضا بيانات تدفق النفط، أن صادرات الخام السعودي في أبريل/ نيسان بلغت 7.58 مليون برميل يوميا بزيادة 390 ألف برميل يوميا عن مارس/ آذار.

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