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نفط وغاز

العراق يدعو الشركات العالمية للتنافس على تطوير 13 حقلا نفطيا

في المحافظات الشمالية والوسطى والجنوبية

دبي - العربية.نت
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قالت وزارة النفط العراقية في بيان اليوم الاثنين إنها وجهت دعوة للشركات العالمية للتنافس في جولة تراخيص على تطوير 13 حقلا وموقعا استكشافيا للنفط والغاز في المحافظات الشمالية والوسطى والجنوبية.

وذكر وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، في مارس الماضي أن بلاده ستطرح حزمة تراخيص نفطية في أكثر من 10 مناطق استكشافية غرب البلاد معظمها للغاز.

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وأشار إلى خطط لاستثمارات كبيرة في قطاع النفط خلال 5 سنوات قادمة إذا نفذت قد يتوقف العراق عن استيراد الغاز من إيران.

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وأضاف" نأمل في التوقف عن استيراد المنتجات النفطية بنهاية العام الجاري، لأننا نستورد تقريبا أكثر من نصف احتياجاتنا من البنزين".

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