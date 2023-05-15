مصر تسلم أول رخصة لتموين السفن بالوقود في الموانئ

أعلنت وزارة البترول المصرية، عن تسليم الرخصة الأولى في مجال خدمة مزاولة الشركات العالمية لتموين السفن بالوقود بالموانئ المصرية لشركة "مينرفا" العالمية، والتي تبدأ تقديم خدماتها من ميناء بورسعيد.

وكشف الوزارة في بيان، عن تسليم الرخصة الأولى في هذا النشاط هو بداية لسلسلة من تعظيم القيمة المضافة للموانئ المصرية ومرفق قناة السويس الحيوي، وهي خطوة هامة للبناء عليها والانطلاق في هذا الإطار.

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كانت اللجنة القومية المنوطة بالعمل على إقامة المنظومة المستحدثة للخدمات البحرية لتموين السفن والمشكلة برئاسة وزير البترول طارق الملا طرحت على الشركات العالمية التقدم للحصول على رخصة مزاولة النشاط، وضمت 4 تراخيص منها اثنان بالبحر الأحمر ومثلهما بالبحر المتوسط.

وقامت اللجنة، التي تضم ممثلين عن وزارة النقل وهيئة قناة السويس والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، بمراجعة سفن وتخزين وشحن وقود السفن التي تم توافرها بميناء بورسعيد ومن ثم أعطت ترخيصها الأول لممارسة النشاط.

وتم خلال لقاء تسليم الرخصة استعراض مجالات عمل الشركة، التي تعد إحدى شركات مجموعة "Mercuria" العالمية المتخصصة فى مجالات إمدادات الوقود والسلع حول العالم وفي مجالات تموين السفن وحلول الاقتصاد منخفض الكربون وغيرها.

وأكد وزير البترول أهمية بناء شراكات ناجحة في هذا الإطار من أجل تحقيق أهداف استراتيجية الوزارة في تقديم خدمات متخصصة والتحول لاقتصاديات تشغيل مستدام.

وأشار الملا إلى أن قطاع البترول لديه فرص كبيرة لمزيد من التعاون واجتذاب استثمارات وشركات عالمية تضاف لشراكاته المتميزة القائمة، وأن هذه الفرص متاحة للمشاركات الجادة والتي تضيف تنوعاً في الاستثمار والتقنيات التي تضاف لصناعة البترول والاقتصاد المصري.