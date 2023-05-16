أميركا تشتري 3 ملايين برميل لإعادة ملء الاحتياطي النفطي الاستراتيجي
المبيعات السابقة قلصت المخزون الاستراتيجي إلى نحو 372 مليون برميل عند أدنى مستوى منذ عام 1983
قالت وزارة الطاقة الأميركية إنها ستشتري ثلاثة ملايين برميل من النفط الخام للاحتياطي البترولي الاستراتيجي للتسليم في أغسطس/آب، وطلبت تقديم العروض بحلول 31 مايو/ أيار.
وكانت إدارة الرئيس جو بايدن أجرت العام الماضي أكبر عملية بيع على الإطلاق من الاحتياطي بلغت 180 مليون برميل، ضمن استراتيجية لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط المتصاعدة ومكافحة ارتفاع أسعار البنزين في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.
وأثارت عملية البيع غضب الجمهوريين الذين اتهموا الإدارة بتقليص الاحتياطي النفطي بدرجة تحد من قدرة الولايات المتحدة على مواجهة أزمة إمداد في المستقبل، وفق ما نقلته "رويترز".
قلصت المبيعات المخزون الاستراتيجي إلى نحو 372 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ عام 1983 والذي يقل قليلا عما يكفي لتغطية 20 يوما بمعدلات الاستهلاك الحالية.
وقالت الإدارة إنها ستبدأ في إعادة شراء النفط إلى الاحتياطي عندما تكون الأسعار ثابتة عند 67 إلى 72 دولارا للبرميل أو أقل، وهو أقل بكثير من المستوى الذي بيع النفط عنده، حتى يتمكن دافعو الضرائب من الحصول على بعض الفوائد.
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