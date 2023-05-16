انتعاش مبيعات وقود السفن بالفجيرة في أبريل

أظهرت أحدث بيانات منطقة الفجيرة للصناعة البترولية "فوز" أن مبيعات وقود السفن تعافت في أبريل/نيسان في ميناء الفجيرة الإماراتي بعد تراجعها إلى مستويات قياسية في مارس/آذار.

وتوفر مبيعات وقود السفن في الفجيرة مقياساً لمعنويات سوق الشحن في الشرق الأوسط، إذ تعد الفجيرة ثالث أكبر ميناء للتزود بوقود السفن في العالم ومركزاً رئيسيا لنقل ومزج المنتجات النفطية.

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وارتفعت الكميات الإجمالية لوقود السفن، باستثناء زيوت التشحيم، إلى 596330 متراً مكعباً (نحو 591 ألف طن) في أبريل/نيسان، وذلك بحسب بيانات من منطقة الفجيرة للصناعة البترولية نشرتها خدمة "ستاندرد آند بورز غلوبال كوموديتي إنسايتس" لبيانات الطاقة، وفق ما نشرته "رويترز".

وانتعشت مبيعات وقود السفن في أبريل/نيسان 6.5% على أساس شهري، وإن كانت أقل بنسبة 10.3% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وكان الانتعاش مدفوعاً بمبيعات قوية للوقود عالي الكبريت، والتي تعافت بنسبة 56.6% على أساس شهري لتصل إلى 126943 متراً مكعباً (نحو 126 ألف طن).

وفي الوقت نفسه، بلغ إجمالي مبيعات الوقود منخفض الكبريت في أبريل/نيسان 469387 متراً مكعباً (نحو 465 ألف طن)، بانخفاض 2% عن الشهر الماضي.

وبذلك بلغت الحصة السوقية للوقود منخفض الكبريت 79% والوقود عالي الكبريت 21% في أبريل/نيسان مقابل 86% و14% على الترتيب في مارس/آذار.

لكن مصادر تجارية في دبي قالت إن الطلب الإجمالي على وقود السفن في الفجيرة ضعيف في شهر مايو/أيار الجاري حتى الآن.

وانخفضت أسعار الوقود البحري بنسبة 0.5% في مايو/أيار إلى علاوة سعرية من رقم واحد فوق أسعار الشحن القياسية في سنغافورة.

وانتعش الطلب في سنغافورة، أكبر مركز للتزود بالوقود السفن في العالم، في مارس/آذار وأبريل/نيسان إذ سجلت طلبات السفن للتزود بالوقود أعلى مستوياتها في عامين.