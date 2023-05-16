نفط وغاز
سوناطراك الجزائرية تتعاقد مع "وانهوا كيميكال" الصينية لتقديم غاز البترول المسال
بهدف إمداد مجمع "وانهوا" للبتروكيماويات بالغاز المسال
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وقعت شركة "سوناطراك" الجزائرية، اليوم الثلاثاء، عقدا مع شركة "وانهوا كيميكال" الصينية لإمداد مجمع "وانهوا" للبتروكيماويات بغاز البترول المسال.
وقالت "سوناطراك" في بيان، إن العقد يتعلق بتموين منتظم للسوق الآسيوية بغاز البترول المسال الجزائري "مما يمثل تحولا مهما بالنسبة للصادرات الجزائرية من غاز البترول المسال".
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وأضافت الشركة أن العقد "يسمح أيضا بإدراج مرجع سعر غاز البترول المسال الجزائري في أكبر سوق إقليمية في العالم".
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