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اقتصاد

شراكة بين "كوبلوزوس" و"إنفنيتي باور" لتنفيذ الربط الكهربائي بين مصر واليونان

تكلفة مشروع الربط تقدر بنحو 4.4 مليار دولار

أثينا - رويترز
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قالت شركة "كوبلوزوس غروب"، ومقرها اليونان، إنها دخلت في شراكة مع مشروع مشترك من أبوظبي ومصر لبحث الإنتاج المشترك للطاقة المتجددة التي ستصل إلى أوروبا عبر مشروع للربط الكهربائي بين مصر واليونان.

وتسعى "كوبلوزوس" لبناء كابل تحت سطح البحر بقدرة 3 غيغاوات من أثينا إلى مصر.

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وقالت المجموعة إنها أبرمت مذكرة تفاهم مع "إنفنيتي باور"، وهي مشروع مشترك بين شركة "مصدر" في أبوظبي و"إنفنيتي" المصرية، لتبادل الخبرات من أجل تسريع توليد الطاقة المتجددة الضرورية لتشغيل الكابل بين اليونان ومصر.

وقال رئيس مجلس إدارة "إنفنيتي باور"، محمد إسماعيل منصور، في بيان: "بتوفير الطاقة المتجددة إلى أوروبا، لا ندعم اقتصادنا فحسب، إنما نضع أنفسنا كطرف رئيسي في سوق الطاقة العالمية".

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كما تدرس شركة تشغيل الكهرباء اليونانية "آي.بي.تي أو" الاستحواذ على حصة في مشروع الربط، الذي تقدر تكلفته بنحو 4 مليارات يورو (4.4 مليار دولار).

وتريد "يونيس غروب" في اليونان تشييد خط كهرباء تحت سطح البحر بقدرة 2 غيغاوات لربط جزيرة كريت اليونانية بمصر.

وتسعى "كوبلوزوس" و"يونيس" إلى الحصول على تمويل أوروبي لمشروعاتهما.

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