نائب رئيس الوزراء الروسي يزور إيران لبحث تعزيز التعاون

قالت موسكو إن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، المسؤول عن دبلوماسية الطاقة، بدأ زيارة لإيران يوم الثلاثاء لبحث تعزيز التعاون في قطاع النفط والغاز.

تعمل روسيا وإيران، الخاضعتان لعقوبات غربية، على توثيق العلاقات من أجل دعم اقتصاديهما وتقويض العقوبات التي تقولان إنها غير مبررة.

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وقالت الحكومة الروسية في بيان إن نوفاك التقى بوزير النفط الإيراني جواد أوجي وزار أيضاً عدداً من مصنعي معدات النفط والغاز وناقش آفاق العمل معا في قطاعات الوقود والطاقة والنقل.

ونقلت عن نوفاك قوله: "صناعة النفط والغاز هي العمود الفقري لاقتصاد بلدينا. وتعزيز التعاون الثنائي في هذا المجال سيزيد بلا شك من الاستدامة الاقتصادية لروسيا وإيران".

وأضاف البيان أن الجانبين بحثا التعاون في مجال الطاقة الكهربائية والنووية ومصادر الطاقة المتجددة، لكنه لم يذكر تفاصيل.

بدأت روسيا تصدير الوقود إلى إيران عن طريق السكك الحديدية هذا العام للمرة الأولى بعد أن تجنب المشترون التقليديون التجارة مع موسكو، حسبما كشفت مصادر صناعية وبيانات الصادرات في أبريل/نيسان.