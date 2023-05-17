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صورة تعبيرية لصادرات النفط الروسية (shutterstock)
صورة تعبيرية لصادرات النفط الروسية (shutterstock)
نفط وغاز

نائب رئيس الوزراء: روسيا تخفض إنتاج النفط 500 ألف برميل يوميا في مايو

أكد أن سوق النفط العالمية "متوازنة"

طهران - رويترز
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قال ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الروسي، اليوم الأربعاء، إن بلاده تحقق خفضها المقرر لإنتاج النفط 500 ألف برميل يوميا في مايو/أيار.

وأضاف للصحافيين خلال زيارة لطهران، أن سوق النفط العالمية "متوازنة".

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وأوضح أن روسيا وإيران تواصلان بحث مشاركة شركات روسية في 6 حقول نفطية في إيران، بينما يدرس البلدان استخدام اليوان الصيني في تجارتهما الثنائية.

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