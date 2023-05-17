نائب رئيس الوزراء: روسيا تخفض إنتاج النفط 500 ألف برميل يوميا في مايو

قال ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الروسي، اليوم الأربعاء، إن بلاده تحقق خفضها المقرر لإنتاج النفط 500 ألف برميل يوميا في مايو/أيار.

وأضاف للصحافيين خلال زيارة لطهران، أن سوق النفط العالمية "متوازنة".

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وأوضح أن روسيا وإيران تواصلان بحث مشاركة شركات روسية في 6 حقول نفطية في إيران، بينما يدرس البلدان استخدام اليوان الصيني في تجارتهما الثنائية.