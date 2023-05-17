نفط وغاز
نائب رئيس الوزراء: روسيا تخفض إنتاج النفط 500 ألف برميل يوميا في مايو
أكد أن سوق النفط العالمية "متوازنة"
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قال ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الروسي، اليوم الأربعاء، إن بلاده تحقق خفضها المقرر لإنتاج النفط 500 ألف برميل يوميا في مايو/أيار.
وأضاف للصحافيين خلال زيارة لطهران، أن سوق النفط العالمية "متوازنة".
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وأوضح أن روسيا وإيران تواصلان بحث مشاركة شركات روسية في 6 حقول نفطية في إيران، بينما يدرس البلدان استخدام اليوان الصيني في تجارتهما الثنائية.
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