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الإمارات والسودان يدعمان التصريحات السعودية بشأن سوق النفط
حقل نفط
نفط وغاز

وزير النفط الإيراني: السوق على الطريق الصحيح بعد قرارات "أوبك+"

قال إن إيران وروسيا لديهما ذات الآراء داخل "أوبك+"

دبي - رويترز
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ذكرت وكالة تسنيم شبه الرسمية الإيرانية للأنباء، اليوم الأربعاء، أن وزير النفط الإيراني جواد أوجي قال إن سوق النفط على المسار الصحيح بعد قرارات اتخذها تحالف "أوبك+".

ونقلت الوكالة عن أوجي قوله على هامش مؤتمر إيراني روسي للتعاون الاقتصادي في طهران "إيران وروسيا لديهما ذات الآراء داخل أوبك+".

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ووافق تكتل "أوبك+" على خفض الإنتاج في أواخر 2022 لدعم السوق مع تدهور التوقعات الاقتصادية مما أثر سلبا على الأسعار.

وفي خطوة مفاجئة في أوائل أبريل/نيسان، أعلنت السعودية ودول أخرى في "أوبك+" تخفيضات إضافية في الإنتاج تبلغ نحو 1.2 مليون برميل يوميا.

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