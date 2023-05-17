وزير النفط الإيراني: السوق على الطريق الصحيح بعد قرارات "أوبك+"

ذكرت وكالة تسنيم شبه الرسمية الإيرانية للأنباء، اليوم الأربعاء، أن وزير النفط الإيراني جواد أوجي قال إن سوق النفط على المسار الصحيح بعد قرارات اتخذها تحالف "أوبك+".

ونقلت الوكالة عن أوجي قوله على هامش مؤتمر إيراني روسي للتعاون الاقتصادي في طهران "إيران وروسيا لديهما ذات الآراء داخل أوبك+".

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ووافق تكتل "أوبك+" على خفض الإنتاج في أواخر 2022 لدعم السوق مع تدهور التوقعات الاقتصادية مما أثر سلبا على الأسعار.

وفي خطوة مفاجئة في أوائل أبريل/نيسان، أعلنت السعودية ودول أخرى في "أوبك+" تخفيضات إضافية في الإنتاج تبلغ نحو 1.2 مليون برميل يوميا.