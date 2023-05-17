نفط وغاز
مبيعات ليبيا من النفط الخام تتجاوز 1.5 مليار دولار في أبريل
مبيعات الغاز والمكثفات بلغت 84.3 مليون دولار
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قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا اليوم الأربعاء، إن قيمة مبيعات النفط الخام بلغت نحو 1.54 مليار دولار في أبريل الماضي.
وذكرت المؤسسة في تدوينة على حسابها الرسمي بموقع "تويتر" أن قيمة مبيعات الغاز والمكثفات وصلت إلى نحو 84.3 مليون دولار، بينما بلغت مبيعات المنتجات النفطية حوالي 61.4 مليون دولار، والبتروكيماويات 654 ألف دولار.
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وأشارت المؤسسة إلى أن إجمالي مبيعات النفط الخام والمنتجات النفطية في أبريل الماضي بلغ نحو 1.69 مليار دولار.
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