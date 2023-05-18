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نفط السعودية
نفط السعودية (تعبيرية)
اقتصاد السعودية

ارتفاع صادرات الخام السعودي إلى 7.52 مليون برميل يوميا في مارس

"جودي": ارتفاع الطلب العالمي على النفط 3 ملايين برميل يومياً في مارس

دبي - العربية.نت
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ارتفعت صادرات النفط الخام السعودي بواقع 68 ألف برميل يومياً إلى 7.52 مليون برميل يومياً في مارس/آذار الماضي، وفقاً لبيانات منظمة مبادرة البيانات المشتركة "جودي".

ونقل منتدى الطاقة العالمي عن بيانات "جودي"، نمو إنتاج السعودية من الخام إلى 14 ألف برميل يومياً إلى 10.46 مليون برميل يومياً في مارس/آذار الماضي.

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وارتفع الطلب العالمي على النفط 3 ملايين برميل يومياً على أساس شهري في مارس إلى أعلى مستوى سجلته الدول المشاركة في توفير بيانات "جودي"، نقلاً عن وكالة "رويترز".

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