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منصة نفط بحرية
منصة نفط بحرية
أسعار النفط

تراجع أسعار النفط بعد ارتفاع المخزونات الأميركية

الأسواق تراقب عن كثب مفاوضات سقف الدين في الولايات المتحدة

دبي - العربية.نت
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تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس وسط مخاوف بشأن وفرة المعروض، وذلك بعد ارتفاعها بنحو 3% خلال الجلسة السابقة.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 24 سنتا إلى 76.72 دولار للبرميل. كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 23 سنتا إلى 72.60 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:21 بتوقيت غرينتش.

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وارتفع كلا الخامين القياسيين بنحو 3% أمس الأربعاء وسط تفاؤل إزاء الطلب على النفط ومفاوضات سقف الدين في الولايات المتحدة، نقلاً عن وكالة "رويترز".

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وتتعرض أسعار النفط لضغوط من بينها القفزة غير المتوقعة التي شهدتها مخزونات النفط الأميركية الأسبوع الماضي بسبب سحب جديد من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي. وزادت المخزونات 5 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 12 مايو/أيار إلى 467.6 مليون برميل مقابل توقعات بتراجع بواقع 900 ألف برميل في استطلاع لرويترز.

كما يراقب المستثمرون عن كثب التطورات المتعلقة بمفاوضات سقف الدين في الولايات المتحدة.

في غضون ذلك، أكد الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي أمس الأربعاء عزمهما التوصل إلى اتفاق قريبا لرفع سقف دين الحكومة الاتحادية البالغ 31.4 تريليون دولار وتجنب تخلف الحكومة عن سداد التزاماتها لما سيكون لهذا من تداعيات كارثية.

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