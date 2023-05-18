سنغافورة تتلقى شحنات زيت الغاز من السعودية للمرة الأولى في 2023

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الخميس، أن مخزونات نواتج التقطير الوسطى في سنغافورة، التي تعد مركزا مهما للتخزين، مستقرة حيث عوضت قفزة في صافي صادرات وقود الطائرات/الكيروسين تراجع صافي صادرات زيت الغاز، مع تلقي شحنات منه من السعودية للمرة الأولى في 2023.

وأشارت بيانات إنتربرايس سنغافورة إلى أن مخزونات زيت الغاز ووقود الطائرات/الكيروسين بلغت 7.473 مليون برميل (1.003 مليون طن) حتى 17 مايو/أيار بانخفاض 4 آلاف برميل عن الأسبوع السابق.

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وارتفع صافي صادرات وقود الطائرات/الكيروسين بما يصل إلى 71.837 طن على أساس أسبوعي بعدما كانت البلاد تستورد هذه المنتجات قبل أسبوع.

وسجلت الصادرات الإجمالية 71.872 طن بالمقارنة مع الحد الأدنى من أحجام الاستيراد عند 35 طنا.

وعلى صعيد زيت الغاز، واصلت الواردات الإجمالية الارتفاع على أساس أسبوعي بأكثر من 200%، إذ تلقت البلاد شحنات من السعودية للمرة الأولى هذا العام.

وأظهرت بيانات منصة أيكون التابعة لرفينيتيف أن من المتوقع وصول ثلاث شحنات يصل حجم كل منها إلى 90 ألف طن ومنشأها السعودية خلال الأسبوعين المقبلين، وأن المزيج يحتوي على كميات من مصفاة جازان.