"قطر للطاقة" تخفض سعر خام الشاهين تحميل يوليو لأدنى مستوى في 27 شهرا

حددت شركة قطر للطاقة سعر العقود محددة المدة لشحنات خام الشاهين تحميل يوليو /تموز عند أدنى مستوى منذ أبريل/نيسان 2021، إذ لا تزال هوامش أرباح التكرير عند مستويات متدنية وسط وفرة في إمدادات الخام رغم الخفض الإضافي للإنتاج الذي أعلنته دول تحالف أوبك+.

وقالت مصادر تجارية اليوم الخميس إن قطر قررت أن يكون سعر العقود محددة المدة لخام الشاهين تحميل يوليو/ تموز عند علاوة بنحو 1.03 دولار للبرميل فوق أسعار دبي، انخفاضا من نحو 2.37 دولار للبرميل في الشهر السابق.

مادة اعلانية

وتَقرر سعر العقود محددة المدة بعد بيع خمس شحنات من خام الشاهين تحميل يوليو/تموز عبر مناقصات أُغلقت في وقت سابق من هذا الأسبوع، وفقا لـ"رويترز".

ورجحت المصادر التجارية أن تكون شركات "توتال" و"شل" و"إكسون موبيل" و"فيتول"هي التي اشترت الشحنات، وأنها دفعت علاوة بين 80 سنتا و1.07 دولار للبرميل فوق أسعار دبي.

وأشارت إلى وجود 19 شحنة من خام الشاهين متاحة للتحميل في يوليو/تموز مقابل ما يتراوح بين 15 و16 شحنة شهريا في المعتاد.

وأعلنت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، في التكتل المعروف بأوبك+، خفض الإنتاج بواقع 1.16 مليون برميل إضافية بداية من مايو/ أيار وحتى نهاية العام، وقطر ليست عضوا في هذا التحالف.