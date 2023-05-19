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منصة نفط بحرية
منصة نفط بحرية
أسعار النفط

خام برنت يرتفع 1% مع تلاشي مخاطر تخلف أميركا عن سداد ديونها

خبير: الأسواق تستبعد مخاطر تخلف الولايات المتحدة عن سداد الديون

سنغافورة – رويترز
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ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، بعد انخفاضها بأكثر من 1% في اليوم السابق مع تفاؤل المستثمرين الحذر بشأن تلاشي مخاطر تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 73 سنتا، أو 1%، إلى 76.59 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:50 بتوقيت غرينتش، كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 62 سنتا، أو 0.9%، إلى 72.48 دولار.

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وقال خبير الأسواق في آي.جي، يب يون رونج: "أعتقد أن الأسواق تستبعد مخاطر تخلف الولايات المتحدة عن سداد الديون، وهو ما يترجم إلى زيادة إقبال المستثمرين على المخاطرة".

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وجدد الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي الأسبوع الجاري عزمهما التوصل إلى اتفاق قريبا لرفع سقف الدين الاتحادي البالغ 31.4 تريليون دولار، واتفقا على إجراء محادثات بحلول يوم الأحد.

ولا تزال المعنويات متباينة إذ يوازن المستثمرون بين التفاؤل بشأن تحاشي الولايات المتحدة أزمة تخلف عن سداد ديونها وبين بيانات التضخم التي قد تنذر بأن البنوك المركزية في العالم سترفع أسعار الفائدة.

كما يبدو أن التضخم في الولايات المتحدة لا ينخفض بالسرعة الكافية التي تسمح لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بوقف تحركاته لرفع أسعار الفائدة، وفقا لاثنين من صناع السياسات الاتحاديين.

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