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مصفاة الزور في الكويت (رويترز)
مصفاة الزور في الكويت (رويترز)
نفط وغاز

مصفاة الزور الكويتية تطرح ثاني عطاء لزيت الوقود في أسبوع

بعد توقف استمر قرابة ثمانية أسابيع

سنغافورة – رويترز
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قالت مصادر تجارية اليوم الجمعة إن مصفاة الزور الكويتية طرحت عطاء ثانيا لزيت الوقود في غضون أسبوع واحد، وذلك بعدما استأنفت المبيعات الفورية مؤخرا بعد توقف استمر قرابة ثمانية أسابيع.

وذكرت المصادر أن المصفاة تعرض كمية تتراوح بين 120 إلى 150 ألف طن من زيت الوقود منخفض الكبريت للتحميل في الفترة من الثالث إلى الرابع من يونيو/حزيران في عطاء سيُغلق في 19 مايو/أيار.

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وأغلقت المصفاة أحدث عطاءاتها لزيت الوقود منخفض الكبريت في 15 مايو/أيار عندما عرضت كمية مماثلة للتحميل بين 27 و28 مايو أيار.

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وكان هذا العطاء هو الأول في أكثر من ثمانية أسابيع وسط تعزيز عمليات التكرير بعد إغلاق جزئي.

ويراقب المتعاملون عن كثب عطاءات مصفاة الزور لزيت الوقود منخفض الكبريت، إذ تستعد المصفاة لأن تصبح مُصدرا رئيسيا لهذا الوقود عند العمل بطاقتها الكاملة.

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