واردات الصين من الغاز الروسي ترتفع 50% في 4 أشهر

ارتفعت إمدادات الغاز الطبيعي المسال من روسيا إلى الصين في الفترة من يناير إلى أبريل 2023 بنسبة 50% على أساس سنوي، لتصل إلى 2.14 مليون طن.

وحسب بيانات الإدارة العامة للجمارك في الصين، زادت قيمة واردات الصين من الغاز الروسي بنسبة 26.3%، لتتجاوز 1.65 مليار دولار.

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ومن حيث الحجم المادي للغاز الطبيعي المسال الذي تشتريه الصين، تحتل روسيا المرتبة الرابعة، وفق ما نقلته وكالة "تاس" الروسية.

وفي الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، كانت أستراليا هي المورد الرئيسي للغاز الطبيعي المسال إلى الصين، حيث باعت 6.8 مليون طن للصين (بانخفاض قدره 8.5%) وبقيمة تبلغ 4.61 مليار دولار.

وجاءت قطر في المرتبة الثانية بصادرات 5.8 مليون طن بقيمة 3.94 مليار دولار، ثم ماليزيا نحو 2.2 مليون طن بقيمة 1.64 مليار دولار.

وبحسب الجمارك الصينية، انخفضت إمدادات الغاز الطبيعي المسال من روسيا إلى الصين في شهر أبريل بنسبة 9.6% مقارنة بشهر مارس، حيث بلغت 529.8 ألف طن، كما انخفضت من حيث القيمة بنسبة 15.9% لتصل إلى 337.25 مليون دولار.

وكشفت البيانات عن ارتفاع صادرات النفط الروسي إلى الصين في الفترة من يناير إلى أبريل بنسبة 26.5% على أساس سنوي، حيث بلغت حوالي 32.4 مليون طن.

وتواصل روسيا ريادتها من حيث صادرات النفط إلى الصين.

أما من حيث القيمة، فقد انخفضت واردات الصين من النفط الروسي خلال نفس الفترة بنسبة 1.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتبلغ 17.44 مليار دولار.

وبحسب الإحصائيات المنشورة، تأتي السعودية في المرتبة الثانية من حيث إمدادات النفط للصين، حيث باعت لبكين 31.2 مليون طن من النفط.

وانخفضت شحنات النفط الروسي إلى الصين في أبريل بنسبة 25.9% مقارنة بشهر مارس، لتصل إلى 7.1 مليون طن.