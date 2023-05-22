أوبك
أمين "أوبك": قطاع النفط يحتاج للتكلم بصوت واحد عن ضرر نقص الاستثمار
الغيص: التحدي ينبغي أن يكون خفض انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري
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قال الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، هيثم الغيص، اليوم الاثنين، إن قطاع النفط والغاز يحتاج للتكلم بصوت واحد عن الواقع الضار لنقص الاستثمار.
وأضاف الأمين العام، إن نقص الاستثمار في القطاع يمكن أن يسبب تقلبا في الأسواق ويعرض النمو للخطر.
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وتابع: "التحدي ينبغي أن يكون خفض انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري وليس استبدال نوع من الطاقة بآخر"، نقلاً عن وكالة "رويترز".
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