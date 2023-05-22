اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
هيثم الغيص الأمين العام لمنظمة أوبك
الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، هيثم الغيص
أوبك

أمين "أوبك": قطاع النفط يحتاج للتكلم بصوت واحد عن ضرر نقص الاستثمار

الغيص: التحدي ينبغي أن يكون خفض انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قال الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، هيثم الغيص، اليوم الاثنين، إن قطاع النفط والغاز يحتاج للتكلم بصوت واحد عن الواقع الضار لنقص الاستثمار.

وأضاف الأمين العام، إن نقص الاستثمار في القطاع يمكن أن يسبب تقلبا في الأسواق ويعرض النمو للخطر.

مادة اعلانية

وتابع: "التحدي ينبغي أن يكون خفض انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري وليس استبدال نوع من الطاقة بآخر"، نقلاً عن وكالة "رويترز".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
كيف رد مكتب هاري وميغان على المطاردة "شبه الكارثية" لهما في نيويورك؟ كيف رد مكتب هاري وميغان على المطاردة "شبه الكارثية" لهما في نيويورك؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط