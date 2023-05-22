الأردن: استئناف استيراد النفط الخام العراقي

أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية في بيان، اليوم الاثنين، استئناف نقل النفط الخام العراقي إلى الأردن.

وأضافت الوزارة أنه تم نقل 80 ألف برميل حتى الآن.

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وفي أبريل 2023، أعلنت وزارة الطاقة الأردنية عن طرح نحو 71 بئرا نفطية محفورة موزعة في جميع مناطق المملكة للاستثمار ضمن المناطق الاستكشافية للبترول.

وأفاد تلفزيون "المملكة" نقلا عن بيانات اطلع عليها أنه جرى تقسيم المملكة إلى 12 منطقة استكشافية، ويجري العمل على تسويقها بشكل مستمر من خلال التفاوض المباشر.

وأوضح أن المناطق الاستكشافية للبترول هي الأزرق، وغرب الصفاوي، وشرق الصفاوي، وحقل حمزة، والجفر، والمرتفعات الشمالية، والبترا، والريشة، ومنطقة رم، والسرحان، ومنطقة السرحان التطويرية، ومنطقة البحر الميت.

وباشرت الحكومة العمل في 19 بئرا نفطية في منطقة حقل حمزة، و4 آبار نفطية في منطقة شرق الصفاوي ضمن اتفاقية مشاركة بالإنتاج.