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مصفاة نفط في الهند (رويترز)
مصفاة نفط في الهند
نفط وغاز

الهند: تراجع شحنات النفط الفورية من الشرق الأوسط لصالح روسيا

الشحنات الروسية تلائم مواصفات المصفاة الهندية

دبي - العربية.نت
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قال رئيس مؤسسة النفط الهندية (إنديان أويل) اليوم الاثنين، إنه لا يزال ملتزما بالعقود لأجل مع الموردين من الشرق الأوسط لكن مشتريات الشحنات الفورية من المنطقة تراجعت مع زيادة استيراد الخام الروسي.

وقال شريكانت مادهاف فايديا رئيس المؤسسة، وهي أكبر شركة تكرير في البلاد من حيث الطاقة الإنتاجية، في مؤتمر الشرق الأوسط للنفط والغاز في دبي: "تراجعت المشتريات الفورية لأنه في موضع ما تعين أن يكون هناك انخفاض مقابل كل المشتريات الروسية".

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وأضاف أن الشحنات الروسية تلائم مواصفات المصفاة وأن الاستهلاك الهندي المتزايد، الذي وصل إلى مستويات قياسية في مارس/ آذار، ترك مجالا لمزيد من الواردات، وفق "رويترز".

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