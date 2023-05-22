نوفاك: روسيا تبتعد عن الاعتماد على الاستيراد في قطاع البوليمر

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أن الحكومة وافقت على خارطة طريق محدثة لتطوير مجمع البتروكيماويات، موضحا أن موسكو ستزيد من إنتاج البوليمر ذات الحمولة الكبيرة بنسبة 34% بحلول عام 2025.

وقال نوفاك خلال اجتماع الحكومة، اليوم الاثنين: "تمت الموافقة على المؤشرات النهائية لخارطة الطريق وهي زيادة إنتاج البوليمر ذات الحمولة الكبيرة بنسبة 34% بحلول عام 2025".

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ووفقاً لـ"نوفاك"، ابتعدت روسيا بالفعل عن الاعتماد على الاستيراد في قطاع البوليمر ذات السعة الكبيرة، وقد نما إنتاجها في روسيا خلال السنوات الثلاث الماضية بنسبة 25% ووصل إلى 7.4 مليون طن.

وأوضح أن البرنامج يُستكمل بتدابير لتطوير البنية التحتية للنقل والخدمات اللوجستية واستخدام المعدات المحلية وتجربة إدخال العلامات التجارية للزيوت ومواد التشحيم وإنشاء آليات إضافية لتحفيز تطوير مجموعات البتروكيماويات، بما في ذلك بمنطقة القطب الشمالي والشرق الأقصى.

وأضاف "من أجل تطوير قاعدة المواد الخام لصناعة البتروكيماويات، يطور برنامج شامل لاستثمار موارد شبه جزيرة يامال".

وأشار نائب رئيس الوزراء إلى أن تطوير صناعة البتروكيماويات في روسيا مهمة، حيث تُستخدم منتجات الصناعة في الحياة اليومية وفي معظم الصناعات عالية التقنية.

وتابع: "في الوقت نفسه، يتم استيراد جزء كبير من المنتجات البتروكيماوية من الخارج، وأكثر مهام الاقتصاد ضرورة ضمان استبدال المواد المستوردة بهذه الإمدادات. ومن الضروري تطوير إنتاج المواد البتروكيماوية كبيرة السعة والمتوسطة والصغيرة على نطاق واسع، وذلك لضمان السيادة التكنولوجية في هذا القطاع الصناعي".

وذكر أن الحكومة قد أنشأت بالفعل حوافز لتنفيذ مشاريع البتروكيماويات، اعتمدت تعديلات على قانون الضرائب فأدخلت ضريبة انتقائية عكسية على الإيثان وغازات الهيدروكربون المسالة.