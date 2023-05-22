"طاقة" الإماراتية تستثمر 3 مليارات دولار في أوزباكستان

أعلنت شركة "طاقة" الإماراتية اليوم الاثنين توقيعها اتفاقية شراكة مع حكومة أوزبكستان في مجال الكهرباء والبنية التحتية، باستثمارات قيمتها نحو 3 مليارات دولار.

وكشفت "طاقة" -في بيان على موقعها على الإنترنت أن الشراكة تشمل عدداً من محطات توليد الكهرباء الجديدة والقائمة حالياً، إضافة إلى البنية التحتية اللازمة لهذه المحطات.

مادة اعلانية

وتعليقاً على الاتفاقية قال الرئيس التنفيذي لمجموعة "طاقة"، جاسم حسين ثابت: "نستطيع تسريع وتيرة التنمية المستدامة لقطاع الكهرباء في أوزباكستان من خلال العمل معاً".

من جانبه قال نائب وزير الاستثمار والصناعة الأوزباكستاني، سارفار خميدوف: "هذه الخطوة تأتي لدعم قطاع الطاقة والاستثمار في خدمات الطاقة المستدامة والموثوقة في أوزباكستان".

وبحسب ما جاء في بيان الشركة، فإنه بموجب هذه الاتفاقية ستقدم "طاقة" عروضاً لإنشاء محطة جديدة لتوليد الكهرباء بقدرة 1.5 "غيغاواط "تعمل بنظام الدورة المركّبة، على أن تتولى الشركة المسؤولية عن جميع الأعمال المرتبطة بتصميم المحطة وتمويلها، والأعمال الهندسية الخاصة بها.