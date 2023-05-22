"فيتول" تتوقع نمو الطلب على النفط في النصف الثاني من 2023

قال رئيس "فيتول" مايك مولر آسيا اليوم الاثنين إنه من المتوقع ارتفاع الطلب على النفط في النصف الثاني من العام وإنه ستكون هناك حاجة إلى ما يصل إلى مليوني برميل يومياً إضافية في ظل نمو آسيوي.

وأضاف مولر في مؤتمر "الشرق الأوسط للنفط والغاز" في دبي "نقترب من النصف الثاني من العام عندما يحتاج العالم نحو مليوني برميل إضافية يومياً، فيما يرجع إلى حد بعيد لنمو الطلب الآسيوي"، وفق ما نشرته "رويترز".

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وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) رفعت الخميس الماضي توقعاتها لنمو الطلب الصيني على النفط هذا العام لكنها أبقت على توقعاتها لنمو الطلب العالمي دون تغيير وعزت ذلك إلى عوامل انخفاض محتملة مثل سقف الديون الأميركية.

وارتفع الطلب العالمي على النفط 3 ملايين برميل يومياً على أساس شهري في مارس إلى أعلى مستوى سجلته الدول المشاركة في توفير بيانات "جودي".