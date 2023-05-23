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منصة نفط بحرية
منصة نفط بحرية
أسعار النفط

ارتفاع أسعار النفط وسط توقعات بتقلص الإمدادات ونمو الطلب على البنزين

وزارة الطاقة الأميركية تعتزم شراء 3 ملايين برميل من النفط الخام

طوكيو – رويترز
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ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، لليوم الثاني، إذ يتوقع المستثمرون تقلص الإمدادات في السوق وسط زيادة موسمية في الطلب على البنزين في الولايات المتحدة وتراجع إنتاج دول تحالف "أوبك+".

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتا أو 0.36% إلى 76.26 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:18 بتوقيت غرينتش، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 44 سنتا أو 0.62% إلى 71.99 دولار للبرميل.

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وارتفع خام برنت 0.5% أمس الاثنين، وخام غرب تكساس 0.6% إثر صعود بواقع 2.8% في العقود الآجلة للبنزين في الولايات المتحدة قبل عطلة يوم الذكرى في 29 مايو/أيار التي عادة ما تمثل بداية ذروة موسم الطلب على الوقود في الصيف.

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وقالت وزارة الطاقة الأميركية الأسبوع الماضي إنها ستشتري ثلاثة ملايين برميل من النفط الخام لإعادة ملء احتياطي البترول الاستراتيجي للتسليم في أغسطس/آب.

كما من المتوقع أن تؤدي التخفيضات الطوعية للإنتاج التي أعلنتها منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاؤها ومن بينهم روسيا، في التحالف المعروف باسم "أوبك+"، إلى تقلص الإمدادات في أسواق النفط. ودخلت التخفيضات حيز التنفيذ هذا الشهر.

ويركز المستثمرون على المفاوضات الرامية لرفع سقف الدين في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم.

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