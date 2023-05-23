ارتفاع أسعار النفط وسط توقعات بتقلص الإمدادات ونمو الطلب على البنزين

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، لليوم الثاني، إذ يتوقع المستثمرون تقلص الإمدادات في السوق وسط زيادة موسمية في الطلب على البنزين في الولايات المتحدة وتراجع إنتاج دول تحالف "أوبك+".

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتا أو 0.36% إلى 76.26 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:18 بتوقيت غرينتش، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 44 سنتا أو 0.62% إلى 71.99 دولار للبرميل.

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وارتفع خام برنت 0.5% أمس الاثنين، وخام غرب تكساس 0.6% إثر صعود بواقع 2.8% في العقود الآجلة للبنزين في الولايات المتحدة قبل عطلة يوم الذكرى في 29 مايو/أيار التي عادة ما تمثل بداية ذروة موسم الطلب على الوقود في الصيف.

وقالت وزارة الطاقة الأميركية الأسبوع الماضي إنها ستشتري ثلاثة ملايين برميل من النفط الخام لإعادة ملء احتياطي البترول الاستراتيجي للتسليم في أغسطس/آب.

كما من المتوقع أن تؤدي التخفيضات الطوعية للإنتاج التي أعلنتها منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاؤها ومن بينهم روسيا، في التحالف المعروف باسم "أوبك+"، إلى تقلص الإمدادات في أسواق النفط. ودخلت التخفيضات حيز التنفيذ هذا الشهر.

ويركز المستثمرون على المفاوضات الرامية لرفع سقف الدين في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم.