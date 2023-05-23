السعودية تفوض وزير الطاقة للتوقيع على إنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء

فوّض مجلس الوزراء السعودي، وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، للتوقيع على مشروع الاتفاقية العامة لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء.

تهدف المبادرة الجديدة إلى تحسين استدامة واستقرار أنظمة الكهرباء في الدول العربية، وتوفير الكهرباء بأسعار مناسبة وفي كميات كافية لتلبية احتياجات الدول المشاركة.

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الجدير بالذكر أن الدول العربية المشاركة في السوق العربية المشتركة للكهرباء تشمل السعودية والإمارات والبحرين ومصر والعراق وغيرها من الدول.

ووافق مجلس الوزراء السعودي على مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة في المملكة ووزارة الطاقة والثروة المعدنية في جمهورية إندونيسيا بشأن التعاون في مجال الطاقة.