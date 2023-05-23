العراق: ننتظر رداً نهائياً من أنقرة لاستئناف تصدير النفط

قال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني اليوم الثلاثاء إن بغداد ما زالت تنتظر ردا نهائيا من تركيا قبل استئناف الصادرات النفطية من شمال العراق والتي تتدفق من إقليم كردستان شبه المستقل إلى ميناء جيهان التركي.

وأضاف عبد الغني أن تركيا أبلغت حكومته بأن فريقا فنيا يعمل على تقييم ما إذا كان خط الأنابيب قد تضرر نتيجة الزلزال المدمر الذي وقع في فبراير/شباط.

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وأردف قائلا إنهم بصدد إرسال فريق فني لتقييم خط الأنابيب للتأكد من جاهزيته أو إذا كان يحتاج إلى فحص إضافي.

وأوقفت تركيا صادرات العراق البالغة 450 ألف برميل يوميا من الشمال عبر خط الأنابيب العراقي التركي في 25 مارس/آذار بعد قرار لهيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية.

وأمرت الغرفة تركيا بدفع تعويضات لبغداد قيمتها 1.5 مليار دولار عن صادرات حكومة إقليم كردستان والتي لم يجر الموافقة عليها بين عامي 2014 و2018.

وطلب العراق من تركيا هذا الشهر استئناف تدفقات النفط عبر خط الأنابيب وعمليات التحميل في ميناء جيهان في 13 مايو/أيار.

وقال مسؤول عراقي في قطاع النفط لرويترز أمس الاثنين إن شركة بوتاش التركية لخطوط الأنابيب لم تتلق بعد تعليمات من السلطات التركية لاستئناف التدفقات.

وأضاف المصدر "نتحدث عن أسابيع وليس أياما كإطار زمني متوقع لاستئناف الصادرات. هذه القضية سياسية الآن أكثر منها فنية".

وسبق أن قال مسؤولون بالحكومة العراقية لرويترز إنهم عزوا التأخير إلى عقد الانتخابات التركية.

وأجرت تركيا انتخابات رئاسية في 14 مايو/أيار، لكن لم يتجاوز أي من المرشحين الرئيسيين نسبة الـ 50% المطلوبة للفوز من الجولة الأولى، ومن المقرر إجراء جولة الإعادة يوم 28 من الشهر الجاري.

وأدى توقف خط الأنابيب المستمر منذ 60 يوما إلى انخفاض إنتاج النفط في إقليم كردستان العراق. وبحسب تقديرات رويترز، كلف هذا حكومة الإقليم أكثر من 1.5 مليار دولار.