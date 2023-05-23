نمو إمدادات الطاقة من روسيا إلى الصين 40% في 2023

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، عن نمو إمدادات الطاقة من روسيا إلى الصين في عام 2023 بلغت نحو 40%.

وقال نوفاك خلال لقاء رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، مع دوائر الأعمال الروسية في شنغهاي، اليوم الثلاثاء: "الطاقة، أحد الاتجاهات الرئيسية لتعزيز التعاون مع الصين".

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وأكد نوفاك أن هناك مجموعة واسعة من المسائل المتعلقة بالتعاون، ليس فقط بشأن إمدادات الطاقة، التي تتزايد بأحجام كبيرة، ففي عام 2022 زادت بشكل كبير، وفي عام 2023، ازداد النمو بنسبة 40% تقريباً".

وأضاف نائب رئيس الوزراء أن موسكو تعمل أيضا مع شركائها الصينيين على المشاركة في توريد المعدات التكنولوجية التي تدخل في صناعة الطاقة.

يشار إلى أن بيانات سابقة أظهرت أن واردات الهند من النفط الروسي قفزت إلى مستوى قياسي بلغ 1.4 مليون برميل يومياً في يناير/كانون الثاني بزيادة 9.2%، عن ديسمبر كانون الأول مع استمرار موسكو في صدارة البائعين على أساس شهري للنفط إلى نيودلهي.