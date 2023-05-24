مؤسسة النفط الليبية تعيد تشغيل حقل بترول بعد توقف 7 سنوات

أعادت مؤسسة النفط الليبية تشغيل حقل البترول "الحكيم" بمعدل إنتاج يصل إلى 3000 برميل يومياً، بعد توقف دام لأكثر من 7 سنوات.

وأفادت المؤسسة أنه تم وضع إحدى الآبار على خط الإنتاج، وسيعقبه مجموعة آبار.

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وأضافت أنه من المتوقع بلوغ إنتاجه 3000 برميل يومياً قبل نهاية العام، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

كانت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، أعلنت إغلاق مجمع مليتة الصناعي بشكل كامل اعتبارا من أول مايو الجاري لمدة ثلاثة أسابيع تقريبا لبدء أعمال صيانة شاملة.

وقالت المؤسسة، إنها ناقشت مع شركات نفط وشركة الكهرباء العامة ومجمع الحديد والصلب، الترتيبات التي سيتم اتخاذها خلال فترة التوقف الشامل للمجمع لضمان توفير كميات من الغاز الطبيعي لتشغيل مجمع الحديد والصلب ومحطات الكهرباء.

وأضافت أنها بحثت أيضا إمكانية تأمين كميات إضافية من الغاز عبر خط "103-حقل الساحل" لإنتاج أكبر كميات ممكنة من الكهرباء لتغطية العجز المتوقع في إمدادات الكهرباء نتيجة نقص الغاز خلال فترة التوقف.