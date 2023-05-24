الطاقة المتجددة
موجة إفلاس تهدد قطاع الطاقة الشمسية بثاني أكبر اقتصاد عالمي
أكثر من نصف مصنعي الطاقة الشمسية في الصين قد يُجبرون على الخروج في غضون عامين
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توقعت شركة "Longi Green Energy" الصينية، أن يواجه قطاع الطاقة الشمسية في البلاد موجة من حالات الإفلاس في حال استمرار التوسع الهائل في القدرة التصنيعية.
وأشارت الشركة إلى أن أكثر من نصف مصنعي الطاقة الشمسية في الصين (ثاني أكبر اقتصاد عالمي)، قد يُجبرون على الخروج في غضون عامين إلى ثلاثة أعوام، بسبب الطاقة الفائضة.
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وأكدت "Longi Green Energy" أن الشركات ذات الموارد المالية الأضعف، والتكنولوجيا الأقل تقدما، هي الأكثر عرضة لخطر الإفلاس.
الجدير بالذكر أن قطاع الطاقة الشمسية يشهد نموا سريعا، ومن المتوقع أن ترتفع التركيبات عالميا بنسبة 36٪ هذا العام لتصل إلى 344 غيغاواط بحسب "BloombergNEF".
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