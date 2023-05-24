"صندوق التنمية" يمول مشروع الهيدروجين في "نيوم" بـ10.3 مليار ريال

ساهم صندوق التنمية الوطني عبر جهاته التابعة في تمويل أكبر مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر في العالم والمزمع إنشاؤه بمدينة "أوكساغون" في "نيوم"، بتمويل تجاوز 10.3 مليار ريال بالشراكة مع البنوك المحلية والدولية.

وجاءت هذه المبادرة ضمن مساعي صندوق التنمية الصناعية السعودي وصندوق البنية التحتية الوطني (تحت التأسيس)، في دفع الحلول الخضراء والمستدامة في المملكة.

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ويهدف مشروع "نيوم للهيدروجين الأخضر" لتوفير قدرة إنتاجية موحّدة تبلغ نحو 4 غيغاواط من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح التي ستُستخدم بدورها لإنتاج ما يصل إلى 600 طنٍ متري يومياً من الهيدروجين الخالي من الكربون بحلول نهاية عام 2026.

وأعلنت شركة نيوم للهيدروجين الأخضر، الاثنين، عن إتمام مرحلة الإغلاق المالي لمشروع إنشاء أكبر مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر في العالم باستثمار إجمالي قدره 8.4 مليار دولار، وذلك بعد توقيعها مستندات مالية مع 23 مصرفاً وشركة استثمار محلية وإقليمية ودولية.

ويجري بناء المصنع في مدينة "أوكساغون" ضمن منطقة "نيوم" في السعودية. وأبرمت الشركة كذلك اتفاقية تنفيذ أعمال الهندسة والمشتريات والبناء مع شركة "إير برودكتس"، بصفتها شركة المقاولات المسؤولة عن تنفيذ هذه الأعمال وضمان تكامل الأنظمة على مستوى المصنع بشكل عام.

كما أعلنت شركة نيوم للهيدروجين الأخضر عن اعتماد شركة "إس آند بي غلوبال" للتصنيفات الائتمانية، باعتبارها طرفاً ثانياً مستقلاً يقدّم رأياً موضوعياً لهيكلية التمويل بدون حقّ الرجوع، تأكيداً على التزام هذا المشروع بشروط القروض الخضراء، علماً أنّ هذا التمويل هو الأكبر من نوعه في إطار التمويل الأخضر.