"معلومات الطاقة": انخفاض كبير مفاجئ بمخزونات النفط الأميركية الأسبوع الماضي

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، اليوم الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير انخفضت على نحو مفاجئ، الأسبوع الماضي، كما تراجعت مخزونات البنزين بأكثر من المتوقع.

وانخفضت مخزونات النفط الخام 12.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 19 مايو/أيار إلى 455.2 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين بارتفاعها 800 ألف برميل في استطلاع أجرته رويترز.

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وقالت الإدارة إن مخزونات النفط في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما ارتفعت 1.8 مليون برميل الأسبوع الماضي.

وذكرت أن استهلاك مصافي التكرير الأميركية للخام زاد 79 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي. وانخفضت معدلات تشغيل المصافي 0.3 نقطة مئوية في الأسبوع.

من ناحية أخرى، ذكرت الإدارة أن مخزونات البنزين هبطت 2.1 مليون برميل إلى 216.3 مليون، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع رويترز بانخفاضها 1.1 مليون برميل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، انخفضت 600 ألف برميل الأسبوع الماضي إلى 105.7 مليون برميل مقارنة مع توقعات بارتفاعها 400 ألف برميل.

وقالت الإدارة إن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام تراجع الأسبوع الماضي بواقع 1.25 مليون برميل يوميا.