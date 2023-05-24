"نفط الكويت" تعمل على إجراءات لتحديد تكلفة صيانة المعدات بمشروعات الغاز

تعكف شركة نفط الكويت على اتخاذ بعض الإجراءات التي تمكنها من تحري الدقة، فيما يخص تحديد التكاليف المقدرة لصيانة المعدات الثابتة في محطات تعزيز الغاز بشكل أكثر وضوحا.

وجاء هذا الاتجاه بعد ارتفاع التكاليف التقديرية عن الفعلية لبعض أعمال الصيانة للمعدات الثابتة بمحطات تعزيز الغاز للسنة المالية الماضية، حيث بلغت نسبة الفرق في إحداها 80.5% وفقا لمصدر نفطي تحدث لصحيفة "الجريدة" الكويتية.

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وأوضح المصدر أن الشركة بدأت مباشرة عدة مشاريع استراتيجية مؤجلة تبلغ قيمتها نحو 607 ملايين دينار، مختصة بزيادة الإنتاج، وستتم جدولتها على أن يتم الانتهاء منها خلال العام المقبل على وجه التقريب.

وأضاف أن تأجيل تلك المشاريع جاء بسبب عدم استكمال متطلباتها من قبل المقاولين، والشركة مهتمة حاليا بإعداد خطة تنفيذية في إطار تنفيذ استراتيجيتها الرامية لزيادة الإنتاج، وتتضمن إنشاء لجنة لتطويرها، وفرق عمل لديها الإمكانيات لتطوير وتحليل المواقف والأهداف والمبادرات الخاصة بتنفيذ تلك الاستراتيجية من أجل وضع أطر محددة وشاملة للاستفادة من احتياطيات النفط والغاز.

وأشار إلى أن من أهم أهداف الاستراتيجية، التي ستركز عليها خلال المرحلة المقبلة، استكشاف وتطوير وإنتاج احتياطات نفطية تقليدية وثقيلة جديدة، ليصل إنتاج النفط الثقيل تحديدا إلى نحو 580 ألف برميل يوميا بحلول عام 2040.