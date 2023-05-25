انخفاض فواتير الطاقة المنزلية في المملكة المتحدة خلال يوليو

قالت هيئة تنظيم الطاقة في بريطانيا، اليوم الخميس، إن فاتورة الطاقة المنزلية النموذجية ستنخفض بنحو 400 جنيه إسترليني (495 دولارا) سنويا بدءا من يوليو/تموز مع انخفاض أسعار الطاقة بالجملة العالمية.

يجلب الانخفاض بعض الراحة لملايين الأشخاص والشركات الذين كافحوا للتعامل مع فواتير الكهرباء والغاز المرتفعة بشكل حاد على مدى الأشهر الثمانية عشر الماضية.

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لكن الكثير من ذوي الدخل المنخفض ما زالوا يعانون من أزمة تكاليف المعيشة المستمرة، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية بأسرع معدل منذ عقود.

قال مكتب أسواق الغاز والكهرباء، إنه سيخفض الحد الأقصى للسعر - وهو الحد الأقصى الذي يمكن لموردي الغاز أن يفرضوه على الأسر لكل وحدة طاقة - إلى 2074 جنيها (2567 دولارا) سنويا اعتبارا من الأول من يوليو/ تموز.

منذ أكتوبر/ تشرين أول، أصبح الناس محميين جزئياً من ارتفاع أسعار الغاز من خلال "ضمان أسعار الطاقة" الذي تقدمه الحكومة البريطانية، وهو دعم حد فاتورة الأسرة النموذجية عند 2500 جنيه إسترليني سنويا.

إعلان الخميس يعني أن العميل العادي سيدفع 426 جنيهاً أقل في العام - أو انخفاضاً بنحو 17%.

هذا يجلب الراحة للكثيرين، على الرغم من أن فواتير الطاقة لا تزال تقريبا ضعف ما كانت عليه في عام 2020. أدى التعافي من جائحة كوفيد-19 ثم غزو روسيا لأوكرانيا إلى ارتفاع أسعار الطاقة في جميع أنحاء العالم.

كانت الأسعار تنخفض منذ الصيف الماضي حيث شهدت أوروبا شتاءً معتدلاً وتأمين إمدادات الغاز الطبيعي خارج روسيا، في حين أن تباطؤ الاقتصاد العالمي يضغط على الطلب.

قال منظم الطاقة في المملكة المتحدة: "بينما انخفض الحد الأقصى للسعر من ذروته الشتوية، فإنه لا يزال أعلى بكثير من متوسط ما قبل عام 2021، وسيظل كثير من الناس يجدون صعوبة في دفع مثل هذه الفواتير المرتفعة".

وذكر أن الحكومة وقطاع الطاقة بحاجة إلى العمل معًا لدعم الأشخاص الأكثر ضعفًا في الشتاء القادم.

في اليوم السابق، قالت وكالة الإحصاء الوطنية في بريطانيا إن التضخم انخفض إلى 8.7% في العام حتى أبريل/نيسان، وهي المرة الأولى التي ينخفض فيها إلى ما دون 10% منذ أغسطس/ آب. لكن الانخفاض لم يكن بالحجم المتوقع، وكان تضخم أسعار الغذاء يقترب من مستويات قياسية.

أظهرت الأرقام الرسمية ارتفاع تكاليف الغذاء بنسبة 19.1% مقارنة بالعام الماضي، مع ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل الحليب والبيض.

قال وزير الخزانة جيريمي هانت يوم الأربعاء: "نحن على المسار الصحيح، لكن لا مجال للتراخي. إنه أمر صعب الآن، لكن الأمور ستتحسن".